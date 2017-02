Quatro filmes sobre empresas consideradas inovadoras

Cinema

Depois de apresentar mudança na Gerdau, que investiu em ambiente de trabalho descolado, a coluna indica quatro filmes sobre companhias e empresários conhecidos como inovadores. Todas as histórias retratam exemplos que despontaram nos Estados Unidos antes de virarem gigantes globais. As empresas, embora sejam da área de tecnologia, podem inspirar novas práticas em escritórios tradicionais de diferentes setores.



A Rede Social (2010)

O filme faz uma viagem ao outono de 2003 para lembrar como o projeto do Facebook foi desenhado. Mais do que mostrar o surgimento da companhia, a produção aborda a personalidade e as atitudes do CEO da rede social, Mark Zuckerberg, que estudou em Universidade Harvard.

Veja mais

Quatro filmes sobre viagens

Quatro filmes sobre educação no Exterior

Quatro filmes sobre trajetórias reais de ascensão e queda



Os Estagiários (2013)

A comédia retrata a história de dois vendedores. Surpreendidos com o fechamento da empresa em que trabalham, os amigos vão em busca de novos empregos, mas em uma companhia bem diferente da anterior: o Google. Para entrar na gigante de tecnologia, a dupla encara processo de seleção com candidatos mais jovens.

Piratas da Informática (1999)

Ao voltar à década de 1970, a produção destaca os primeiros passos da era da informática doméstica. Para isso, mostra como Apple e Microsoft abocanharam fatias do mercado. Um dos resultados da rivalidade entre as duas companhias é a competição entre seus fundadores, Steve Jobs e Bill Gates.

jOBS (2013)

Como o nome já indica, o filme também tem o fundador da Apple como personagem. As cenas revelam Steve Jobs, interpretado por Ashton Kutcher, como homem de personalidade forte e dedicado ao trabalho. E destacam que esse comportamento dificulta relações amorosas e de trabalho desde o tempo em que atuou na Atari.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo

*A colunista Marta Sfredo está em férias