Quatro shoppings serão inaugurados no RS em 2017

O Rio Grande do Sul vai ganhar quatro novos shoppings em 2017. Estão previstas inaugurações de empreendimentos em dois municípios da região metropolitana, Alvorada e Canoas, e dois do Interior, Passo Fundo e Santa Maria.



Com as estreias, o Estado deve terminar o ano com 41 shoppings — atualmente são 37 centros de compras, de médio e grande porte, em funcionamento. Juntos, recebem cerca de 35 milhões de visitas ao mês.

O investimento estimado nos quatro empreendimentos chega a R$ 7 bilhões. A cifra inclui os valores dispendidos nas várias fazes de projeto, lançamento, construção, comercialização e administração.

O Praça Alvorada Shopping Center será o primeiro construído no município e contará com 135 lojas, complexo de cinema e praça de alimentação. Entre grandes redes já confirmadas, Renner, Riachuelo, Burger King e Subway. O empreendimento de Grupo Pedra Branca e 5R deve abrir as portas em abril.

Em Canoas, a Multiplan, dona do BarraShopping, em Porto Alegre, vai inaugurar o ParkShoppingCanoas. No espaço que abrigará 250 lojas, marcas conhecidas do público já estão confirmadas, como Renner, Lojas Americanas, Riachuelo, Hipermercado Zaffari e Forever 21. O shopping terá ainda um Centro de Eventos Multiuso, com capacidade para 1,2 mil pessoas para receber shows, feiras e festas.

No noroeste do Estado, a Paysage Empreendimentos deve inaugurar o Passo Fundo Shopping em abril. Serão mais de 200 lojas, incluindo quiosques, praça de alimentação, espaço gourmet com dois restaurantes e seis salas de cinema.

Na região Central, o Praça Nova Santa Maria já está na fase de acabamentos e deve abrir as portas também em abril. O shopping terá cerca de 200 lojas. Estão confirmadas as âncoras e megalojas Renner, Riachuelo, BellaCasa, Burger King, Cinépolis Cinemas. O empreendimento é da VBI Real Estate.

Em 2016, as vendas em shoppings da região Sul cresceram 5,6%, o segundo melhor desempenho do país, ficando atrás apenas da região Sudeste, com avanço de 5,9%. O resultado contrasta com anos anteriores, quando Norte e Nordeste despontavam como polos prósperos para o comércio.

O diferencial, na avaliação de Cátilo Cândido, diretor de Assuntos Institucionais da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), foi a maior variedade de lojas dentro dos centros comerciais, com oferta de serviços, como cinemas, e atração de bons restaurantes.

— É a nova praça pública das cidades. Local de conforto, passeio e também de compras. Não estritamente de compras. Fizemos uma pesquisa e descobrimos que apenas 38% das pessoas vão ao shopping apenas para comprar produtos. É um centro de cidadania, não apenas comercial — afirma Cândido.

