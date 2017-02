Supermercados no RS: principais redes adotam estratégias diferentes para crescer

Aberturas e fechamentos

A inauguração do Zaffari Hípica, na zona sul de Porto Alegre, amanhã, é mais um balanço no já movimentado segmento de supermercados no Rio Grande do Sul. Nos últimos dois anos, as principais redes do Estado vêm adotando estratégias diferentes para ganhar terreno.

A companhia gaúcha, dona da segunda maior fatia de mercado no RS, abre agora a 35ª unidade, uma aposta na expansão do negócio para ficar mais próximo dos consumidores. Mas nada de "lojas de vizinhança". Os empreendimentos funcionam como "unidade-âncora", trazendo para seu entorno dezenas de outras marcas conhecidas. Bella Gula, CVC, O Boticário, Panvel e Subway estão presentes no prédio que será inaugurado.

O líder Walmart faz caminho contrário. Com cerca de cem lojas no território gaúcho, vem investindo na reforma de seus hipermercados e reduzindo as operações em unidades menores. De 2015 para cá, a companhia americana fechou 11 lojas da bandeira Nacional e quatro da bandeira Todo Dia. A mais recente foi a unidade do shopping Iguatemi. No cerne, a percepção de que era preciso focar e simplificar a operação para conseguir ganhos de produtividade.

Quem vem correndo por fora é o Grupo Imec, do Vale do Taquari, quarta maior rede — atrás do Supper Rissul. O presidente, Leonardo Taufer, transformou dois supermercados em "atacarejos" sob a bandeira Desco e prevê a duplicação da área de vendas de dois dos três supermercados de Lajeado. A abertura de uma quarta unidade no município está confirmada para o segundo semestre.

O futuro vai dizer quem fez as escolhas mais acertadas.

