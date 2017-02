Todos de olho na divulgação do balanço anual do Banrisul

Banco público

Depois de o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmar que a venda do Banrisul está sim na mesa de negociação da dívida do Estado com a União, a disparada de mais de 20% no preço da ação do banco na Bolsa de Valores escancarou o grande interesse dos investidores na instituição gaúcha. Hoje, com a divulgação do balanço anual, é hora de conferir se toda essa euforia faz, de fato, sentido ou se resume-se ao velho e bom comportamento de manada do mercado de capitais.

A aposta de analistas é de que o banco tenha tido redução do lucro líquido em 2016 em relação a 2015, quando atingiu R$ 848,8 milhões. Nada que desanime muito já que entre aqueles que acompanham os indicadores de perto, há expectativa de que a instituição financeira tenha tido um salto nos ganhos operacionais – o que mostra o potencial para lucros futuros.

O avanço no desempenho operacional seria contraposto, nesse caso, por recuo no resultado financeiro, o que acabaria tendo impacto na performance final de 2016. A Geral Investimentos, por exemplo, decidiu incluir as ações do banco em um dos fundos administrados pela corretora.



Entre as justificativas está o desempenho do Banricompras e da Vero, ativos considerados cada vez mais estratégicos.Outro ponto que gera curiosidade são os índices de inadimplência. O assunto é especialmente sensível para instituições financeiras. Ao longo de 2015 a inadimplência do Banrisul cresceu 1,17 ponto percentual, chegando a 5%.

Nos primeiros três trimestres de 2016, os balanços divulgados mostraram que, em média, o banco público gaúcho vem enfrentando mais problemas com os clientes devedores do que as instituições privadas que atuam em âmbito nacional, como Bradesco, Santander e Itaú. Até setembro, as despesas com provisões para devedores duvidosos tinham crescido 28,2%, em relação ao segundo trimestres. A inadimplência já estava em 5,43%.