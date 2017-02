"Uber das consultas" é aposta de startup gaúcha para crescer na área de saúde

Tecnologia

Quando o paciente não pode ou não quer ir à clínica ou ao hospital, o atendimento vai até ele. É com essa premissa que a gaúcha Rapidoc quer ganhar espaço na área de saúde no país. Lançada em 2016, a startup conecta pacientes a profissionais como médicos, enfermeiros e psicólogos por meio de seu aplicativo, semelhante à plataforma do Uber.



O funcionamento é simples: no momento em que o usuário busca uma consulta, a Rapidoc fornece nomes de profissionais próximos ao endereço dele com os respectivos preços. A empresa, conta Ivan Martins, um dos sócios, ganha 10% do valor pago por cada atendimento.

— Apostamos no crescimento do mercado de home care no Brasil. Outros aplicativos surgiram com ideia parecida. Mas o diferencial da plataforma é reunir diferentes consultas, não só as de médicos — afirma.

Os números

Conforme o empresário, 430 profissionais estão cadastrados no aplicativo em 25 Estados — 70 em Porto Alegre. A partir de agora, a meta da empresa é engordar o número de usuários: são cerca de 500 vinculados à plataforma.

— Cada profissional do aplicativo passa por avaliação após fornecer seus documentos. Analisamos os perfis em órgãos regionais e federais, além das contas em redes sociais. E, como no Uber, os usuários podem avaliar os atendimentos — destaca.

Martins acrescenta que a Rapidoc teve investimento inicial de R$ 65 mil. Até o fim deste ano, a startup deseja ter mil profissionais cadastrados em sua plataforma.

Em 2018, projeta aumentar esse número para 3 mil, com 35 mil consultas mensais. E já planeja cruzar fronteiras, com expansão em outros países na América Latina.

