As novas propostas do campus de R$ 250 milhões em Porto Alegre

Investimento em educação

Mais do que o visual do campus Porto Alegre da Unisinos, o que impressiona são os pilares conceituais e a rapidez da obra. Nesta segunda-feira, começa a aula no projeto de R$ 250 milhões, bancados pela mantenedora, a Associação Antônio Vieira. As duas áreas que complementam o projeto, o mall Espaço Unisinos e o teatro, ficam prontas no segundo semestre. A integração de espaços de aprendizado, convivência e inovação tem inspiração em Boston e Cambridge.

Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Polo de excelência

Diretor-geral do campus, Cristiano Richter conta que a mantenedora bancou o projeto com a convicção de que "esta não é uma era de muitas mudanças, mas uma mudança de era", com conhecimento compartilhado, menos hierarquia e mais trocas. A ideia é reforçar um polo de excelência de educação na Região Metropolitana, que mira o de Boston e Cambridge.

Projeto ousado

Da concepção à conclusão da área de ensino, foram quatro anos e meio. De obras, 22 meses. Ritchter atribui a rapidez à governança, que acompanhou cada fase do projeto. O financiamento de Itaú e Santander foi estruturado com carência longa. A intenção é quitar na medida que o campus chegar a 8 mil alunos, em 10 anos. Áreas de convivência no mall e na "torre educacional" partem do princípio de que conhecimento pode ser trocado em cafés e em conversas informais, como em Boston.

Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Telhado e paredes verdes

As fachadas cobertas de vegetação não são apenas uma bacanice do projeto. O prédio do mall Espaço Unisinos é revestido de plantas para garantir isolamento térmico, o que melhora a eficiência energética da construção: com menos absorção de calor, gasta menos energia na climatização. O conjunto todo é certificado pela Leeds, principal certificação de construção sustentável do país. A irrigação dos telhados verdes e dos jardins é feita com águas de reuso.

Salas sem padrão

Mesas e cadeiras têm rodinhas e três paredes de "quadros brancos", áudio, vídeo e wireless. A intenção, diz Richter, é que durante o uso nenhuma fique igual a outra. Há 35 graduações, pós, formação executiva, mestrados e doutorados em contabilidade, finanças, economia e design. No oitavo andar, quatro salas são divisíveis em quatro, para conferências acadêmicas e empresariais.

