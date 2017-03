Ásia concentra maior número de aeroportos com melhor avaliação /

Um ranking

No final da semana em que o Brasil leiloou mais quatro aeroportos, os primeiros que passam a ser totalmente administrados por empresas privadas, o site Skytrax publicou seu ranking anual dos melhores terminais do planeta. É importante observar que é "um", não "o" ranking, ou seja, há outros que pontuam de forma diferente, com resultados distintos.

O aeroporto de Cingapura é apontado como o melhor pelo quinto ano seguido. Entre os motivos citados pela publicação, estão bela arquitetura, operação eficiente, opções de compras e refeições, cinemas, deck de entretenimento multimídia, spa e, para os menos sonolentos, até um escorregador gigante em formato de saca-rolha.

Sete dos 15 melhores estão na Ásia, seis na Europa – entre os quais o de Frankfurt, operado pela Fraport, em presa que vai assumir o Salgado Filho – , um no Canadá e outro no Oriente Médio. Obviamente, nenhum no Brasil, mas chama a atenção que não haja um sequer nos Estados Unidos. Quem sabe Donald Trump tenha exagerado pouco ao afirmar, ainda antes de tomar posse, que os aeroportos de seu país eram de "terceiro mundo".

Sobre Frankfurt, os avaliadores da Skytrax destacaram a facilidade de trânsito entre os terminais e a abundância de opções para comprar e comer. Mas apontaram também uma razão para não estar na primeira metade do ranking: longas filas para imigração.

