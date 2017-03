Coca-Cola finaliza compra da AdeS

América Latina

Quase 10 meses depois do anúncio da compra da AdeS, a Coca-Cola tira da geladeira aposta para ampliar sua presença no mercado da América Latina. A companhia informou que o negócio foi fechado nesta terça-feira. A partir de agora, torna-se a única dona da marca de sucos à base de soja, que pertencia à Unilever.

O negócio foi firmado no valor de US$ 575 milhões. Principal engarrafadora de refrigerantes da Coca-Cola, a mexicana Femsa — aquela que abocanhou a gaúcha Vonpar Bebidas no passado — é sócia na compra da AdeS.

Lançada em 1988, na Argentina, a marca de sucos à base de soja também está presente em Brasil, México, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile e Colômbia. Na região, apresenta-se como líder de mercado.

Nos últimos anos, a Coca-Cola ampliou sua presença nos negócios de suco, laticínios e café na América Latina, com a aquisição de marcas como a Del Valle.

