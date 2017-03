Como o cinema mostra mulheres competentes e empreendedoras

Dinheiro & diversão

A jornalista que assina esta coluna é uma mulher que tem a ambição de contribuir com a economia um pouco além das prateleiras do supermercado. O mesmo quer a maioria das mulheres que vivem no século 21. Em homenagem a todas que foram esquecidas em citação ilustre durante a semana, uma coleção de filmes que embutem o reconhecimento do cinema a profissionais talentosas e a empreendedoras capazes.

Estrelas Além do Tempo (2016)

Parte de um grupo de 194 cientistas, três negras fizeram parte da equipe de "computadores humanos" da Nasa, formada em sua maioria por mulheres, que recebeu esse nome por calcular manualmente as equações necessárias para viabilizar viagens especiais. É baseada em personagens reais que, no início da década de 1960, enfrentavam não só a falta de computadores com capacidade suficiente quanto um ambiente ainda rarefeito de divisão racial.

Joy (2015)

Relata o caminho real e cheio de obstáculos de Joy Mangano, empreendedora norte-americana que ficou milionária graças a uma série de invenções, entre as quais um limpador de piso que se pode torcer sem molhar as mãos. Embora situe o empreendedorismo no universo feminino, foca na perseverança e na busca pelo sucesso sem recorrer a atalhos ou caminhos tortuosos, mesmo correndo altos riscos.

Um Senhor Estagiário (2015)

Embora o astro seja Robert de Niro, ele vai trabalhar para um negócio bem-sucedido de e-commerce de roupas sob medida fundado por uma mulher (Anne Hathaway). Apenas 18 meses desde a criação, tem 200 funcionários e uma proposta tentadora. A história trafega pelos estereótipos de praxe, mas consegue mostrar um pouco do universo e dos dilemas dos empreendedores jovens _ não só os familiares, mas os relacionados aos negócios.

Gravidade (2013)

Embora seja o tipo de filme para ver em Imax 3D, pelos sofisticados efeitos espaciais – não é troca de letra –, a história que rendeu sete Oscars tenta ir além da aventura. Uma astronauta é surpreendida sozinha no cosmos, o que desafia toda sua capacidade de aplicar o conhecimento acumulado e adquirir novos rapidamente. Alguns recursos são exagerados até para leigos, mas o filme foi objeto tanto de elogios quanto de críticas de especialistas.



