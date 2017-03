Decolagem de resultado da Embraer e de seu supercargueiro na Capital 

Resultado de peso

No dia em que a Embraer anunciou resultado com forte recuperação, com lucro de R$ 585,4 milhões em 2016, 142,3% acima do ano anterior (R$ 241,6 milhões), uma de suas novas estrelas decolou nos céus de Porto Alegre como os ganhos da empresa.

A aeronave KC-390, para transporte de carga, passou pela Capital a caminho do Chile.Lançado no ano passado, o bijato é considerado o maior avião já construído pela indústria aeronáutica brasileira, com capacidade de transportar até 23 toneladas a uma velocidade de até 860 km/h.

O KC-390 foi um projeto conjunto da FAB com a Embraer Defesa e Segurança para transporte de cargas e tropas, lançamento de cargas, reabastecimento em voo, busca e resgate, combate a incêndios florestais, missões de evacuação médica. Esse segmento, de defesa e Segurança, respondeu por 15,1% da receita da empresa no ano passado, que teve aumento de 19,8% em relação à obtida em 2015.

A área que mais turbinou os resultados da indústria aeronáutica, como é tradicional, foi a de aviação comercial, responsável por 50,6% da receita líquida no quarto trimestre de 2016(R$ 3,4 bilhões).



