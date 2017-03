Em um só dia, duas boas notícias e queda na bolsa de valores

Real x financeiro

Em período de reação do real frente ao dólar – mais precisamente, de encolhimento das verdinhas frente a outras moedas do mundo –, a balança comercial brasileira ofereceu um sinal positivo: além do maior saldo positivo em primeiro bimestre do ano, de US$ 7,3 bilhões, desde o início da série histórica, em 1989, um dado alentador: as importações tiveram em fevereiro o terceiro mês consecutivo de alta.

Até o final do ano passado, o bom saldo era garantido mais pelo recuo das compras no Exterior, sintoma de recessão e de custo cambial. Na otimista avaliação do secretário de Comércio Exterior, Abrão Neto, o principal motivo para essa recuperação seria o o reaquecimento da economia brasileira. Dada a expectativa seguida de frustração do ano passado, é bom manter cautela e submeter a tese à verificação.

Outro sinal positivo foi dado ontem pela ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) da semana passada, que confirmou a perspectiva de um corte mais ousado no juro básico. Com base nos trechos nos quais a direção do BC aponta que "perspectivas para a inflação evoluíram de maneira favorável e, em boa parte, em linha com o esperado desde a reunião do Copom em janeiro", analistas interpretaram que o corte na taxa de referência pode chegar a um ponto percentual no próximo encontro. Vai demorar um pouco para conferir: a próxima avaliação sobre o nível do juro está marcada apenas para 12 de abril.

O mais curioso é que nesta quinta-feira com duas raras boas notícias na economia real, o mercado financeiro voltou a acentuar o comportamento descolado: a bolsa caiu 1,69%, em meio a preocupações com uma alta no juro mais rápida do que o que se previa nos Estados Unidos. O mesmo motivo fez o real perder terreno frente ao dólar, com a moeda americana se apreciando 1,55% e fechando em R$ 3,14 e invertendo a tendência recente do câmbio. Os otimistas dirão que a bolsa correu na frente, antecipando-se às boas notícias. Os demais têm motivos para se refugiar no ceticismo que marca os últimos anos no Brasil.



