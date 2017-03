Empresa aberta por Luís XIV aposta na expansão da Tumelero no Estado

A chegada da Saint-Gobain

O elegante prédio ocupado pela Tumelero em Porto Alegre, em frente à Rodoviária, é uma joia arquitetônica mas não exatamente um Palácio de Versalhes. Desde ontem, as duas construções estão mais próximas: a Saint-Gobain, fundada por Jean Batiste Colbert, ministro de Luís XIV, começou a incorporação da rede gaúcha de lojas de material de construção e decoração, seis meses depois das primeiras informações sobre o negócio. Manuel Corrêa, diretor geral da Saint-Gobain Distribuição Brasil, fez sua 30ª incursão a Porto Alegre desde que começaram as tratativas para dar início ao processo e avisou: a Saint-Gobain vai investir para expandir a rede e não planeja fechamento de unidades nem demissões. A francesa foi criada para equipar a mais rica morada do rei com vidros e espelhos que não eram produzidos na França em 1665 – sim, tem mais de 350 anos.

Compra em tempos de crise

Corrêa afirma que a transação, em momento em que o país e o Estado passam por um período difícil, tem foco em médio e longo prazo:

– A gente não ignora a crise, passamos por diversas. É preciso não se emocionar demais em momentos de euforia nem se deprimir demais nos de crise, porque a falta de confiança do consumidor está até exagerada. Confiamos muito no potencial do Brasil, com otimismo.

Marca mantida

A decisão da Saint-Gobain é manter a marca Tumelero, avisa Corrêa:

– É uma decisão nossa porque é uma empresa de 50 anos, uma marca superreconhecida em todas as pesquisas de imagem. Vamos fortalecer a marca, modernizar a comunicação, melhorar as lojas, continuar o plano modernização. e expandir a rede. Ainda não temos um cronograma definido, porque estamos no dia 1 da integração, mas para o próximo ano a ideia é já ter novas lojas. Vai precisar de alguns meses para ter uma ideia mais definida dos pontos fortes e fracos. Talvez em três meses tenhamos um plano mais objetivo.

Leia mais

Saint-Gobain quer comprar a Tumelero

Venda da operação da Coca-Cola no Estado envolveu R$ 3,5 bilhões

Vonpar desperta interesse de gigante mexicana



Plano para e-commerce

Não há previsão de fechar lojas e reduzir pessoal, assegura Corrêa.

– A Tumelero vem fazendo um bom trabalho de reestruturação e aumento de produtividade. A prioridade inicial é entrar em canal de e-commerce, para vender pela internet.

A equipe de gestão atual deve ser mantida, assegura o executivo:

– É excelente. Foi um dos fatores da seleção e da aquisição. A Saint-Gobain não comprou marca e lojas, comprou uma empresa que tem líderes com entre 20 e 30 anos de experiência, que conhece em profundidade esse negócio complexo que é o varejo de material de construção.



Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo