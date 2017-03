Especialistas veem risco de a concessão do Salgado Filho não decolar

Leilão na pista

Encolheu a lista das empresas interessadas no leilão de quatro grandes aeroportos, inclusive o do Salgado Filho, de Porto Alegre, marcada para a próxima quinta-feira. Fernando Marcondes, sócio da área de infraestrutura do L.O. Baptista Advogados, que assessora dois candidatos remanescentes, diz que o cenário do país e as regras do leilão se combinam para formar um "conjunto pesado". Os dois grupos que representa, adianta, não farão ofertas para o Salgado Filho. Isso é sinal de que pode não haver lances pelo Salgado Filho?



– É um receio fundado – avalia o especialista.

Marcondes considera o aeroporto de Porto Alegre o "menos interessante dos quatro, na equação geral". Pondera que todos estão muito onerosos, resultado do que chama de "repasse do risco" – o governo passa para o concessionário, que o repassa para o responsável pelas obras – epecista, no jargão do setor.

Leia mais

"Interesse estrangeiro demonstra apetite por risco", diz advogada

O preço das concessões de Temer

Concessões testam grau de mudança no Planalto

Paulo Menzel, coordenador do Fórum de Infraestrutura da Agenda 2020, detalha alguns dos cenários que espantaram os investidores. Um é o número de passageiros em queda: os 8,74 milhões de 2015 devem ter se reduzido a 6,7 milhões no ano passado, projeta, embora ainda não haja dados oficiais.

Outro são as condições da volta da exigência da ampliação da pista do Salgado Filho: embora haja área liberada para a obra, com a retirada da Vila Dique, a homologação internacional do aeroporto exigirá a retirada da Vila Nazaré. E o que o edital prevê que é a remoção seja responsabilidade do concessionário. Basta lembrar a dificuldade que foi, para a prefeitura, a desocupação da Dique para dar ideia do impacto.



Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo