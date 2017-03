Estatal do RS pode fechar antes de ser privatizada

Risco de extinção

Cresceu o risco de que a Companhia Riograndense de Mineração (CRM) pare antes de ser privatizada — a dispensa de plebiscito sobre o futuro da estatal gaúcha deve ser votada na Assembleia nos próximos dias. Conforme o secretário de Minas e Energia, Artur Lemos, o que a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE) — única cliente da CRM — aceita pagar pelo carvão não permite manter a atividade.

Lemos tenta explicar a situação e negociar com a CGTEE, sua controladora Eletrobras e Ministério de Minas e Energia desde o final do ano passado. Passados três meses, avalia que as chances de entendimento estão virando cinzas. O secretário ainda vai tentar uma última reunião, para abril, mas se nada mudar é possível que em maio a CRM seja obrigada a parar.

— O quadro seria como o do governo do Estado, com atraso de folha sistêmico, mas como uma empresa é diferente de governo, há ameaça de parar — avisa Lemos.

Leia mais

Com projeto de usina, Copelmi busca alternativa para carvão gaúcho

Carvão gaúcho tenta ganhar fôlego

Precisamos falar sobre o carvão



Em situação normal, o acionista aportaria recursos, mas no governo gaúcho que atrasa salários, é uma hipótese impensável. A última esperança de Lemos é a determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) de que todas as térmicas disponíveis entrem em operação para garantir o abastecimento de energia do país diante da redução do nível dos reservatórios das hidrelétricas.



Isso inclui, em tese, as Fases B e C de Candiota — a A, mais antiga, está parada e não deve voltar a operar por problemas ambientais. Mas há um impasse estimado em R$ 12 milhões entre uma estatal federal que precisa frear perdas, a Eletrobras, e um Estado com as finanças em crise.

O cálculo considera a última informação sobre a demanda da CGTEE, de 1,2 milhão de toneladas ao ano, reduzida em relação a períodos anteriores. Sem acordo, a CGTEE pode ser forçada a parar, além da CRM. Caso isso ocorra, diz Lemos, ainda seria possível vender ativos da estatal estadual, como direito de lavra.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo