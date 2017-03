Gramado estudará projeto da Hard Rock "com carinho", diz prefeito

Avaliação criteriosa

Determinado a cumprir a promessa de campanha – "botei na cabeça, na alma e no coração que Gramado não vai mais ser estragada" – o prefeito da cidade, João Alfredo Bertolucci (PDT) garante ter recebido "com carinho" o "encantamento" do Hard Rock Hotel com a cidade. Garante que não há má vontade, ao contrário, mas reitera nada vai andar sem licenciamento ambiental.

O empreendimento está previsto para a margem direita da ligação Gramado-Canela, onde há áreas verdes acidentadas protegidas.

– Não há dúvida de que haverá impacto ambiental, mas impacto não é tragédia – pondera.

Ainda em fase de fase ¿muito incipiente¿, o projeto já ofereceu, como contrapartida, a doação de uma área ao município. Mas Fedoca, como é conhecido na cidade, avisa que será criterioso:



– Sou filho do primeiro prefeito de Gramado, quero que a cidade seja boa para meus netos. Queremos muito o Hard Rock aqui, mas esse desejo não implica violação ambiental.



