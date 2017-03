Justiça suspende a falência de empresa do M.Grupo 

Reviravolta incomum

A decisão parece tão incomum quanto a história de apogeu e declínio do grupo que a gerou: a Justiça concedeu efeito suspensivo de falência à Magazine Incorporações. Assim, foi revertido o encerramento definitivo das atividades da principal unidade do M. Grupo. Pelo menos, por enquanto.

A empresa liderada por Lorival Rodrigues, também responsável pela construção do Shopping Gravataí e pela compra do centro comercial de Lajeado, pela GlobalMalls, chegara a anunciar investimentos de R$ 1 bilhão no Estado. A crise fez essa divisão perder a gestão dos dois empreendimentos. Em meados de fevereiro passado, um credor pediu a falência da Magazine Incorporações, mergulhada em dívidas, atrasos na entrega de imóveis e inadimplência.

A Magazine Incorporações tinha projetos ambiciosos, como a construção do maior edifício do Rio Grande do Sul, o Majestic Tower, com 42 andares, que seria erguido em Gravataí, perto do shopping erguido por outra empresa do M.Grupo. Entre seus empreendimentos, ainda estavam as torres comerciais Unique e do condomínio Jardins do Shopping.



