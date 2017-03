Número em busca de vaga equivale a 40% dos trabalhadores formais 

Economia patina

Esperava-se que a o desemprego crescesse antes de cair, mas a aceleração na taxa pesquisada pela Pnad Contínua assombrou. Olhar as estatísticas recentes da série ajuda a entender: os trimestres que terminam nos dois primeiros meses do ano são exatamente os marcados pelas maiores altas percentuais. Costumava ser explicado pela dispensa dos temporários contratados no final do ano, mas quando se lembra que o final de 2016 teve um dos menores contingentes da história recente para ajudar no fraco movimento de Natal e Ano Novo, precisa de um olhar mais atento.

Primeiro, é útil entender o formato da estatística: a Pnad Contínua é anunciada todos os meses, no sistema que chama de "trimestre móvel" - um período de três meses atualizado com o último dado disponível. Esse formato alivia as flutuações de temporada, mas também "carrega" a influência de um mês para o período inteiro. O salto de 0,6 ponto percentual registrado no período que terminou em fevereiro, na comparação com o que havia terminado em janeiro, é pouco comum mesmo durante a recessão profunda e duradoura que o país vive, mas não por acaso se repete exatamente no início do ano.

Leia mais

Divisão do peso do desequilíbrio público incomoda privados

Antes das boas notícias, economia parece querer esgotar as ruins

Demprego repiora no país em que a economia despiora

É o único consolo possível para o número que melhor reflete a dificuldade do Brasil de sair da crise. Mesmo com perspectivas e indicadores de confiança mostrando melhora, o desemprego ainda vai demorar a estabilizar e, mais ainda, a cair. Seu avanço não atinge só os que buscam sem sucesso um posto de trabalho, também assombra os que têm o seu, mas temem perdê-lo. Ainda mais em um cenário em que há 13,5 milhões de desempregados para escassos 33,7 milhões com carteira assinada na iniciativa privada, ou seja, quem busca uma colocação representa 40% do contingente assalariado e protegido.



Não há como projetar volta do crescimento em bases sólidas com um contingente de 13,5 milhões de trabalhadores sem renda constante nem a mínima garantia para os próximos meses, e outros 33,7 milhões temendo aumentar essa estatística no mês seguinte. Ter renda e perspectiva de mantê-la, mesmo com esforço, é o primeiro passo para o consumo.

E sinal de reativação na demanda é essencial para elevar a produção. Se e quando essas condições forem preenchidas, é provável que mais brasileiros busquem um lugar no mundo do trabalho, abandonando o desalento – quando não há busca ativa por vaga devido à percepção de que será difícil obtê-la – que ajuda a caracterizar os períodos de crise intensa. Mais um sinal de que a retomada será lenta, muito lenta. Se tudo der certo.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo