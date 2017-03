"O governo não pode fazer tudo", diz Raul Randon sobre seu projeto de apoio a jovens de baixa renda

Responsabilidade social

Um dos poucos empresários gaúchos – e brasileiros – que mantêm projeto social de longo prazo, Raul Anselmo Randon fez festa, ontem, para os 15 anos do Programa Florescer, criado como alternativa de resgate da cidadania de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Aos 87 anos, ¿seu¿ Raul continuando indo uma vez por semana aos seus domínios de Vacaria, onde colhe resultados de seu mais novo negócio, o Spaccio RAR, que vende produtos com seu nome.

A motivação

"Passaram mais de 15 mil jovens pelo projeto, e como temos acompanhamento de quatro ou cinco anos depois, sabemos que todos foram bem. Começamos com crianças de seis a 14 anos, para dar apoio no tempo em que os pais trabalhavam. Depois percebemos que não podíamos largar assim, avançamos até os 16 e, depois, até os 18. Começamos com 80, agora temos 400. Hoje fui entrevistado por um rapaz que veio me contar que foi aluno. É uma alegria. Temos de ajudar essa juventude que vai fazer o futuro do país. O pessoal me diz `onde o Raul bota a mão, vira ouro¿, esse é o maior ouro. Recomendo a todos os empresários que façam algum projeto social. Tem gente que diz que é papel do governo, mas não dá para esperar que faça tudo, temos de fazer nossa parte.¿

Crise e futuro

"Sou otimista, sempre fui. Tivemos crises, mas vencemos. Essa é a maior, porque juntou confiança, política, dinheiro, desemprego. Teve muita roubalheira, mas a gente deixou. Os empresários ficaram quietos. O Brasil tem tudo, menos bons administradores públicos. Já vemos alguns sinais de melhora, mas a situação não mudar em 24 horas. Vai precisar 20 anos para voltarmos para o ponto em que estávamos."



Longevidade

"Tenho 87 anos, em agosto faço 88, pretendo estar lá para ver essa recuperação. Uma pesquisa americana mostrou que as pessoas vivem mais quando têm uma família alegre e a alegria dos amigos. E continuo trabalhando. Já temos uma boa loja da Spaccio RAR em Vacaria e planejamos ter várias no Brasil, até o final do ano estaremos com franquia em São Paulo ou no Rio."



