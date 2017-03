Oi pode ser obrigada a dar tchau? 

Telefonia

Tem congestionamento na linha do futuro da Oi. Enquanto todo o mercado especula sobre eventual intervenção na empresa ou a cassação da concessão de telefonia fixa, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, sustenta que é conveniente esperar por uma medida provisória. Kassab não considera o instrumento obrigatório, mas pondera que daria mais segurança jurídica ao processo.

Leia mais

Pedidos de recuperação judicial sobem 242% no Rio Grande do Sul

"Pau que nasce torto, morre torto", diz Mendonça de Barros sobre situação da Oi

Oi tenta reação



Qualquer das medidas será traumática. A Oi é a segunda maior operadora de telefonia fixa do país — a Vivo a ultrapassou no segundo semestre de 2016. Mas a essa altura, alguma das duas parece incontornável, e a intervenção é a mais provável. Antes vista como pressão para que os acionistas aceitassem investidores para dar conta da dívida de R$ 65 bilhões que está em recuperação judicial, agora a especulação avançou para perto do ponto de não retorno.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo