Páscoa em Gramado recheia o ninho para colher mais ovos neste ano

A organização do evento Páscoa em Gramado, que começa nesta quinta-feira e vai até 16 de abril, desafia o bolso e aponta as orelhas: prevê coelhos mais robustos neste ano. Com previsão de receber cerca de 500 mil visitantes, o evento quer engordar de 5% a 8% as vendas de chocolates.

O Páscoa em Gramado é promovido pela Gramadotur em parceria com a Associação das Indústrias de Chocolate de Gramado (Achoco). A aposta em ninhos melhor recheados começa em casa: o investimento neste ano chegou a R$ 600 mil, o dobro do valor aplicado em 2016.

A média diária de produção das nove empresas ligadas à associação é de 29 mil ovos de chocolate. Para atender a diferentes gostos e características do público, as fabricantes apostam em opções como diet, fit e versões com até 85% de cacau.

