Planalto vira risco a sinais de retomada

Ameaças de Brasília

Não é só pelo risco político, que não abandona Brasília, que o Planalto como símbolo do governo federal virou ameaça aos tênues sinais de reação da economia. O buraco extra no orçamento vai gerar dois elementos desaceleradores: o corte adicional de despesas públicas e alguma elevação de tributos que vai virar custo de produto.

Sinais de que as regras de terceirização aprovadas na Câmara na semana passada serão sancionadas para só depois buscar o equilíbrio da proposta que tramita no Senado acentuaram a oposição sindical, que agora ameaça com greves — justo depois de o emprego formal dar o primeiro sinal positivo. E o tamanho da crise das estatais ameaça transformar esse resultado benigno de fevereiro no mercado de trabalho em um ponto fora da curva.

Premidas pelo orçamento estreito, estatais podem virar geradoras de saldo negativo no emprego: somados, objetivos dos programas de demissão voluntária passam de 50 mil. Em reportagem no jornal Valor Econômico, o presidente dos Correios, Guilherme Campos, confirma discussões sobre uma "megademissão", cuja dimensão ainda não está definida, mas pode chegar a 25 mil.

Estaria em estudo, ainda, a flexibilização da estabilidade. Não tem formato, mas já recebeu o apelido de "demissão motivada". No caso dos Correios, parece haver poucas opções: o prejuízo bate em R$ 4 bilhões. Até as férias estão sendo reguladas, porque o adicional — ao redor de 30% para os trabalhadores privados —, chega a 70%. Parece estar aumentando a ressaca das benesses com dinheiro público que podem espalhar dor de cabeça para toda a economia.

