Porto Alegre ganha novo campus e um projeto ambicioso de educação

Investimentos em educação seguem agitando Porto Alegre. Será inaugurado nesta terça-feira o campus Porto Alegre da Imed, faculdade criada em Passo Fundo. Resultado de aporte de R$ 12 milhões, as instalações estão localizadas no antigo colégio São Manuel, na Rua Dona Laura, bairro Mont¿Serrat.

Diretor-geral, Eduardo Capellari é um dos 27 sócios, em sua maioria professores, que se juntaram no início dos anos 2000 para criar uma instituição de ensino privada. O Imed – a origem do nome é um acrônimo de Instituto Meridional – define-se como uma instituição com fins lucrativos, mas que definiu sua atuação em um segmento focado na educação de alta qualidade.

– Sou filho de pequenos agricultores, formado em Direito, hoje fazendo doutorado em Administração – apresenta-se.

Segundo Capellari, o Imed tem estrada mas guarda alma de startup e estrutura de governança inspirada nas empresas de educação de capital aberto (Kroton, Estácio, Anhanguera):

– Há oito anos, diante da massificação do Ensino Superior, decidimos que nos posicionaríamos em um campo que combinasse sustentabilidade econômica e qualidade de ensino.

A empresa faturou R$ 87 milhões em 2016, tem 350 funcionários e vai começar oferecendo os cursos de Direito e Filosofia, "herdados" da compra da Faculdade IDC, no final do ano passado. Para 2018, a meta é oferecer outros quatro cursos – Arquitetura, Engenharia Civil, Odontologia e Psicologia.



– Somos pequenos, mas temos ambições além da sustentabilidade. Queremos formar líderes que se preocupem com o Estado, para superar bloqueios que fazem o Rio Grande do Sul perder peso relativo na economia brasileira – afirma.

Na área adquirida na Capital, adianta Capellari, há possibilidade de ampliação para mais 12 mil metros quadrados. O ritmo da expansão será definido pela demanda de alunos no futuro.



