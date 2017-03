Quatro filmes sobre aeroportos

Dinheiro e diversão

Na semana em que Porto Alegre ganhou um novo administrador para seu aeroporto, a coluna mostra como esse cenário já foi explorado pelo cinema. Para muitas pessoas símbolo de estresse e perda de tempo, abrigam tanto população em trânsito quanto habitantes quase permanentes, com linguagem e hábitos próprios. Além do investimento previsto de R$ 1,9 bilhão, a nova gestão pode fechar uma conta antiga no Estado.

Argo (2012)

Baseado em uma operação secreta para retirar americanos do Irã na década de 1980, quando vários eram mantidos reféns na embaixada dos EUA em Teerã, está na lista por ter longas cenas de suspense no aeroporto da capital iraniana. Conta a história de uma equipe que simulou estar fazendo um filme no país para infiltrar seus agentes.

Ela é Demais para Mim (2010)

Embora não seja "sobre" um aeroporto, é dentro de um que quase toda a história se desenrola, por ser o local de trabalho do protagonista. É uma comédia romântica sem muita ambição, mas como envolve vários usuários –pessoal de bordo, funcionários de terra, passageiros – pode ser um ponto de contato ameno com esse universo.

O Terminal (2004)

Baseado na história real do iraniano Merhan Nasseri, que não pode entrar na Inglaterra porque seu passaporte havia sido roubado e se "hospeda" no aeroporto Charles de Gaule, em Paris, de 1988 a 2006. O filme opta por contar uma história de ficção que envolve praticamente todas as instalações de um terminal.

Aeroporto (1970)

A trilha sobreviveu mais do que o filme, mas é um clássico do gênero, que gerou uma série de remakes. A história concentra os piores pesadelos de um gestor de aeroporto: uma forte nevasca, pista de pouso bloqueada e um passageiro que carrega uma bomba – o que na época ainda estava só no terreno da ficção.