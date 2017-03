Quem é o empresário gaúcho que venderá fosfoetanolamina nos EUA

Investindo lá fora

Sede do laboratório Quality Medical Line no distrito de Kendall, em Miami, na Flórida (Estados Unidos)

Sede do laboratório Quality Medical Line no distrito de Kendall, em Miami, na Flórida (Estados Unidos)

Um gaúcho lidera o lançamento da fosfoetanolamina, composto associado ao combate do câncer, como suplemento alimentar nos Estados Unidos no dia 16.

A trajetória de Humberto Silva de Lucca não é ortodoxa: formado em Direito, começou fabricando embalagens plásticas e descobriu o universo das pesquisas acadêmica de novas substâncias por meio de clientes. Comprou o laboratório Federico Diaz em Rivera, no Uruguai, e se associou a americanos para criar o Quality Medical Line, em Miami, Flórida (EUA). Agora, prepara-se para viver nos EUA com a família – esperava o filho João Pedro nascer, o que ocorreu há 10 dias – e expandir os negócios por lá, com parceria de um banco americano de investimentos. Vai diluir sua fatia – hoje De Lucca preside o Quality –, mas prefere assim.

A polêmica da "fosfo"

– Não há testes clínicos que comprovem a eficácia contra o câncer – admite o empresário sobre o composto que será lançado em 10 dias nos EUA.

Ele atribui o fato à precipitação de Gilberto Chierice, que sintetizou a fosfoetanolamina na USP de São Carlos. Marcos Vinícius de Almeida e Renato Meneguelo, ex-colaboradores de Chierice, desenvolveram outra "rota de síntese", com patente requerida pelo Federico Diaz. Será vendida online como suplemento alimentar que "melhora o desempenho das células de defesa e equilibra as funções metabólicas".

FDA x Anvisa

A Food and Drug Administration (FDA) é conhecida pelo rigor no exame de alimentos e medicamentos. Mas sua maior diferença em relação à Anvisa, segundo De Lucca, é a rapidez e a efetividade de resposta. Segundo ele, um a consulta por e-mail à FDA é respondida em, no máximo, 15 minutos. E vem acompanhada de explicação clara sobre o que é permitido, o que é proibido, um roteiro para a adequação e cópia da legislação sustentando a decisão. No Brasil, queixa-se, não há sistema regulatório claro, existem travas e o tempo para registro de uma substância chega a 10 anos. Mesmo crítico em relação à Anvisa, o empresário não vê nos obstáculos uma estratégia "criar dificuldades para vender facilidades":

– Não há corrupção, que eu saiba.

Aposta na biotecnologia

Depois da "fosfo", relata De Lucca, a parceria entre os laboratórios uruguaio e americano vai lançar, por volta de maio, dois outros suplementos alimentares, ambos com promessas tão ou mais polêmicas: um composto que fortalece os cabelos e evita sua queda (não faz cabelo crescer para quem já perdeu, avisa) e outro que "melhora a qualidade do esperma". Ambos são sintéticos, fruto de pesquisa acadêmica em universidades públicas:

– Vamos expandir nos EUA, com investimento de US$ 100 milhões de um banco americano, focados em produtos inovadores baseados em biotecnologia.

