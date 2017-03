Rede gaúcha de hotéis assume primeira unidade fora do RS

Da Serra ao Rio

A Laghetto Hotéis, que se apresenta como a maior rede da serra gaúcha, assumiu ontem a gestão do Hotel Pestana Rio Barra, no Rio de Janeiro, na Avenida Lúcio Costa, 5.650.

Primeira operação da rede fora do Estado, o hotel se soma aos outros nove empreendimentos e faz parte da estratégia de crescimento da rede que já tem mais três hotéis em lançamento até outubro de 2017.

A unidade passa a se chamar Laghetto Stilo Barra Rio, bandeira de alto padrão com design moderno e serviços personalizados. Segundo o gestor de marketing, Luis Paulo Dyundi Yamaguchi, a marca levará ao Rio a característica da hospitalidade de Gramado. Com 311 apartamentos, o comando será de Marcus Oliveira, gestor de uma das unidades do Laghetto.



