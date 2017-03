Saint-Gobain fecha compra da Tumelero e começa a incorporação

Negócio fechado

Há poucos minutos, a Saint-Gobain confirmou oficialmente no site da matriz da empresa, na França, a compra da gaúcha Tumelero Materiais de Construção. O negócio havia sido fechado no ano passado, já com aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mas nenhuma das empresas havia dado detalhes sobre a transação.

A rede Tumelero atua há 50 anos no Estado, tendo atualmente 29 lojas. A aquisição marca a chegada do grupo francês ao varejo de materiais de construção gaúcho e permite à Saint-Gobain se tornar a maior rede de pontos de vendas desse mercado no país, com um total de 70 lojas operando com as bandeiras Telhanorte, Telhanorte Conceito, Pro Telhanorte e Tumelero, em 46 cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.

Leia mais

Saint-Gobain quer comprar a Tumelero

Venda da operação da Coca-Cola no Estado envolveu R$ 3,5 bilhões

Vonpar desperta interesse de gigante mexicana



De acordo com o presidente da Saint-Gobain para o Brasil, Argentina e Chile, Thierry Fournier, a nova aquisição representa uma das grandes apostas do Grupo no Brasil. "Consideramos de grande importância poder entrar no varejo de materiais de construção em uma região tão relevante do país, como a Sul, por meio da maior rede local. A Tumelero é sinônimo de qualidade por sua ampla oferta de produtos e excelência no padrão de atendimento. Esta aquisição está em linha com a nossa estratégia de continuar investindo no mercado brasileiro, como temos feito nos últimos anos, e queremos com ela somar ainda mais forças e levar aos consumidores gaúchos a melhor experiência na hora de construir ou reformar", destacou o presidente em comunicado.

A marca Tumelero será mantida, assim como os projetos em andamento, incluindo a modernização das lojas, a expansão da rede e a geração de novos empregos na região. O diretor-geral da Saint-Gobain Distribuição Brasil, Manuel Corrêa, está em Porto Alegre para começar o processo de integração e diz que o objetivo é fortalecer a operação e a presença na região, mantendo e respeitando as características e o modelo de negócios da rede Tumelero.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo