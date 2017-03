Shopping de Novo Hamburgo terá investimento de R$ 75 milhões

Expansão ousada

Em reunião nesta quarta-feira, o Grupo Jereissati confirmou o investimento de R$ 75 milhões na ampliação do shopping I Fashion Outlet (antes chamado Platinum), na rodovia BR-116, em Novo Hamburgo. Com a proposta de vender com descontos de até 70% – embora nem todas as mercadorias tenham esse tamanho de redução de preço –, o shopping tem sido uma exceção notável ao esvaziamento desse tipo de centro comercial durante a crise.

A confirmação do investimento foi feita pelo presidente do grupo, Carlos Jereissati, à prefeita da cidade, Fátima Daudt (PSDB). As obras de ampliação devem gerar até 700 empregos diretos. Em funcionamento, o novo setor de lojas e na administração direta do I Fashion Outlet, serão abertos 900 postos de trabalho. Outra característica do shopping é ter áreas abertas. O empreendimento é associado ao Iguatemi, de onde vem o "I" (não se pronuncia "ai", como no inglês, é "i", mesmo) do nome.

A ampliação terá 12 mil metros quadrados, e a obra deve durar 12 meses. A arrecadação de impostos estimada anualmente pelo Grupo é de R$ 1,7 milhão no município. O projeto de ampliação já está na prefeitura e tramitará com celeridade para a liberação da obra, segundo a prefeita, "dentro da legalidade" e "no menor tempo possível".



