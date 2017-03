Um teste de fogo para o sistema de controle de qualidade do Brasil /

Operação Carne Fraca

Até agora, a reação da União Europeia ao escândalo gerado pela Operação Carne Fraca foi benigno. Pedir ao governo brasileiro que evite embarques de frigoríficos envolvidos em fraude, no cardápio de medidas restritivas, é um sinal de luz, que significa "cuidado". Outro cliente importante (é maior comprador de carne bovina e o terceiro maior de frango), a China foi mais dura, adotando suspensão temporária.

Renata Amaral, diretora de comércio exterior da Barral M Jorge, consultoria que assessora entidades do setor em disputas na Organização Mundial do Comércio (OMC), avalia que o prejuízo à imagem do Brasil lá fora já ocorreu, o que lamenta.

– O Brasil exporta frango para 170 países e carne bovina, para 150, incluindo os mercados mais rigososos, com certificados negociados bilateralmente. Segundo a especialista, contou a favor do Brasil o retrospecto de superar os padrões exigidos, mas que diante das evidências de que não existe ¿risco zero¿, a única opção é tratar do tema com transparência e muito esclarecimento.



