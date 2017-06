Após incidente em churrascaria, programa que devolve dinheiro em compras quer crescer no RS

"Acontecimento pontual"

O desembarque físico em Porto Alegre da Méliuz — uma espécie de programa de fidelidade que, em vez usar pontos, devolve o benefício em dinheiro — foi antecedido de um incidente. A fila para pagar na churrascaria Galpão Crioulo teve a empresa como uma das protagonistas.

Agora que prepara sua festa de lançamento na Capital, a Méliuz considera o episódio um "acontecimento pontual". Segundo a empresa, problemas de rede sobrecarregaram a máquina de cartão, que ficou mais lenta.

"Para evitar atrasos e insatisfação de nossos clientes, autorizamos o pagamento da conta em qualquer máquina de cartão e reembolsamos o valor", observa a Méliuz. E o mais importante: garante ter adequado a rede para que isso não ocorra mais.

Para a empresa de Belo Horizonte, aquela foi uma das primeiras ações de supercashback na cidade, que serviu como teste para alinhar detalhes e dar para garantir melhores experiências para os usuários — o nome vem de "melius" (melhor em latim).

O cashback (retorno em dinheiro, em tradução livre) é um tipo de promoção em que os usuários recebem de volta parte do valor das compras. Criada em 2011, a Méliuz operava só no e-commerce no Rio Grande do Sul. Desde o fim de maio, tem cerca de 200 parceiros gaúchos, como restaurantes e postos de combustíveis e agora desembarca em lojas físicas no Estado.

O sistema funciona assim: quem paga as compras com a máquina de cartão de crédito e débito da Méliuz digita o número do celular, e o valor devolvido aparece no comprovante. O dinheiro que volta para a conta dos clientes é parte do pagamento, pelas parceiras, por anúncios no site e no aplicativo da marca.

Em uma semana, desde o lançamento em lojas físicas de Porto Alegre, Gramado e Canela, foram feitas cerca de mil transações, com R$ 37 mil em vendas. Quase 1,5 mil gaúchos baixaram o aplicativo nesse período.

