JBS abre temporada de vendas

Operação caixa

Em nota liberada na manhã desta terça-feira (6), a JBS confirmou a venda total de suas operações de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai, por US$ 300 milhões. Havia expectativa de que a empresa e companhias relacionadas na holding J&S começasse a de desfazer de ativos para garantir fluxo de caixa e recursos suficientes para fazer frente a seu elevado endividamento. A venda ocorre no dia seguinte à formalização do acordo de leniência da empresa com o Ministério Público Federal (MPF).

Conforme a JBS, "a companhia pretende utilizar os recursos obtidos com a transação para diminuir sua alavancagem financeira". Alavancagem, no jargão corporativo, é exatamente endividamento elevado. No final da manhã, as ações da empresa dos irmãos Batista subiam 7,4%.

A compradora é a Minerva Foods, empresa da família Vilela de Queiroz. É uma empresa paulista, com faturamento anual em torno de R$ 10 bilhões, que está começando a se tornar uma companhia global. Em janeiro, aprovou a abertura de uma subsidiária na Inglaterra, a Minerva Europe. Atualmente, 75% dos negócios do grupo vêm da exportação. Três empresas da Minerva são as compradoras, a Pul Argentina, a Frigomerc (Paraguai) e a Pulsa (Uruguai).

Leia mais

Os bilhões que inquietam a JBS

Cresce risco de JBS ter o mesmo destino do império de outro Batista

Derretimento de ações da JBS ameaça gestão dos irmãos Batista

Ações da JBS perdem quase um terço do valor

Bolsa cai com perda de apoio na base aliada do governo

JBS, a campeã nacional que quer abandonar o Brasil

Donos da JBS nunca foram mortadelas nem coxinhas



A transação foi aprovada por unanimidade no conselho de administração da JBS e está condicionada à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mesmo órgão citado nas gravações entre Guilherme Saud, diretor de relações institucionais da J&F, e Rodrigo da Rocha Loures, que saiu do encontro com uma mala supostamente recheada com R$ 500 mil – valor já devolvido à Polícia Federal – e preso no último sábado.