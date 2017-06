Lebes deve inaugurar loja no centro de Porto Alegre em agosto

Varejo da Capital

A inauguração da unidade da Lojas Lebes no centro histórico de Porto Alegre, no prédio da antiga Guaspari, deve ficar para o início de agosto deste ano. A restauração do edifício, com investimento de R$ 8 milhões, foi confirmada em março. Na época, a previsão era finalizar as obras da megaloja até o fim de julho. Estão previstos um restaurante e um café com vista para o Mercado Público e o Guaíba.

Nesta terça-feira (6), ao comentar sobre o projeto, o presidente da empresa, Otelmo Drebes, disse que a inauguração "não depende só" da Lebes.

– A escada rolante está embarcando hoje na China (risos) – brincou.

Leia mais

Um presente antecipado para revitalizar o centro de Porto Alegre

Lojas Lebes: tem nova gaúcha no clube do bilhão

Na reta final de 2016, Lojas Lebes mirou no sul do Estado

"Uma hora a crise vai acabar", diz presidente da Lojas Lebes



Mesmo com o R$ 1 bilhão em receitas totais em 2016, Drebes afirmou que a empresa não está imune à crise. Para não demitir os cerca de 3 mil funcionários, a rede fez uma série de ajustes internos, que incluíram renegociações de contratos com fornecedores.

– É cedo para dizer que a crise no varejo terminou (...). A inadimplência vem diminuindo nos últimos seis meses. Esperamos que volte para o patamar de 4% a 5% – avaliou.

Segundo o empresário, o faturamento da Lebes teve alta de cerca de 10% a cada mês neste ano. A meta, contou, é manter esse ritmo até dezembro, com a abertura de quatro lojas, incluindo a da Capital.

Presidente da Lojas Lebes, Otelmo Drebes fala sobre impacto causado pelo desemprego no varejo: pic.twitter.com/u38G4jf1hb — Leonardo Vieceli (@leovieceli_) 6 de junho de 2017

O empresário participou nesta terça-feira (6) de evento da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), que juntou as três gerações familiares à frente dos negócios da Lebes, criada há 61 anos, em São Jerônimo. Pai de Otelmo e fundador da rede, Otélio Drebes passou o comando da empresa para o filho em 2015.

Aos 82 anos, depois de animar o público ao pedir a canção Querência Amada (vídeo abaixo), composta por Teixeirinha – os almoços da ACPA costumam ter apresentações musicais, mas Otélio trouxe a trilha de casa –, tratou de mencionar qual foi a receita usada no crescimento da empresa:

– Sempre gastei menos do que ganhei.

Todos no Palácio do Comércio esperavam o fundador da Lebes, Otélio Drebes, falar sobre a empresa, mas ele surpreendeu. Pediu música. pic.twitter.com/D7Sew9Sa4r — Leonardo Vieceli (@leovieceli_) 6 de junho de 2017

O fundador da rede, que tem lojas em mais de cem cidades, incluindo uma em Santa Catarina, ainda contou que, antes de criar a Lebes, trabalhou como agricultor. Segundo ele, deixar o comando dos negócios foi algo necessário para a renovação da empresa, que "precisava de algo diferente".

– Sinto que o que plantei continuará dando frutos – observou.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo