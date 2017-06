Para gastar mais com cerveja e menos com a embalagem

Da cevada ao ambiente

Um equipamento relacionado ao universo cervejeiro pode surpreender consumidores na porta do supermercado. Quem gosta do subproduto da cevada e tem preocupação ambiental vai curtir a máquina de coleta de garrafas retornáveis desenvolvida pela Ambev. A coletora de vasilhames já está distribuída em 24 supermercados de Porto Alegre. Foi desenvolvida pela própria empresa, no Brasil. No país, já existem cerca de 900 equipamentos. Até o final do ano, mais 500 máquinas estarão disponíveis nas principais capitais.

Depois de comprar as primeiras garrafas, o consumidor precisa levar o casco vazio até a máquina. Ao depositar, recebe um tíquete de desconto que vale para compra de um outro retornável. A ideia é gerar menos impacto ambiental, com o recolhimento mais eficiente dos recipientes de vidro e liberar espaço no bolso para gastar mais com cerveja e menos com vidro. A economia para o consumidor pode chegar a até 30%.

Pesquisa da cervejaria mostrou ainda que 70% dos entrevistados consideram as retornáveis como opção mais barata e 21% consome esse tipo de vasilhame por enxergar suas características sustentáveis. No ano passado, a venda de cervejas da Ambev nessas embalagens cresceu 64% nos supermercados. Agora, uma em cada quatro garrafas compradas nessas lojas é retornável.

Confira os 24 supermercados no Rio Grande do Sul que têm as máquinas de coleta de garrafas retornáveis da Ambev:

PORTO ALEGRE

ASUN

Rua da República, 500

Rua Plínio Brasil Milano, 1609

GECEPEL

Rua Guilherme Alves, 520

NACIONAL

Av. Aureliano Figueredo Pinto, 789

Av. Panamericana, 240

Av. Praia de Belas, 1181

Rua Carazinho, 788 - Loja 1

Rua José de Alencar, 998

Rua Vicente da Fontoura, 1135

ALVORADA

DIA

Rua Frederico Dihl, 902 - Loja E

Rua Presidente Getulio Vargas, 5117

CANOAS

ASUN

Av. Guilherme Shell, 7500

Rua Cairu, 1880

CAPÃO DA CANOA

DIA

Av. Maurício Boianowski, 1118

DOIS IRMÃOS

ASUN

Av. Irineu Becker, 585

ESTEIO

ASUN

Av. 24 de Agosto, 2709

GRAMADO

NACIONAL

Av Borges De Medeiros, 2300

LAJEADO

IMEC

Rua Benjamin Constant, 1758

Av. Senador Alberto Pasqualini, 1760

Rua Júlio de Castilhos, 1157

SANTA CRUZ DO SUL

BIG

Av. Paul Harris, 291

IMEC

Rua Borges de Medeiros, 950

VIAMÃO

DIA

Av. Plácido Mottin, 1360

NACIONAL

Av. Américo Vespúcio Cabral, 395

