Carro elétrico no Brasil avança, mas em marcha lenta

Na direção certa

Nas contas de quem entende do assunto, o Model 3, o carro elétrico popular da Tesla (foto), chegaria ao Brasil por R$ 200 mil. Ricardo Guggisberg, presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, espera para setembro a solução de uma antiga pendência: a equiparação da cobrança do IPI dos motores a combustão e dos elétricos. A iniciativa vem sendo discutida no âmbito da Rota 2030, a política para o setor automotivo que vai substituir o Inovar-Auto e deve ser apresentada por meio de medida provisória.

Leia mais

País começa a compartilhar carros elétricos, com Porto Alegre no radar

Porto Alegre ganha revenda de triciclos para transporte de carga

Quem é Elon Musk e por que ele é capaz de mover milhões com tuítes



– A cobrança de imposto será definida pela eficiência energética do veículos, não mais pela potência do motor. E não tem nada mais eficiente do que carro elétrico. Isso vai mudar totalmente a situação nacional – observa Guggisberg.

Desse primeiro passo até os veículos elétricos se tornarem acessíveis no Brasil, avalia o especialista, ainda vai demorar. Mas ao menos é um avanço na direção certa. Enquanto isso, diz Guggisberg, os veículos elétricos que ele tripula são duas motos de marcas diferentes.



Leia outras informações na coluna de Marta Sfredo