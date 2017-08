Depois de Guaíba, rede francesa abre hotel, agora em Igrejinha

Em ritmo de expansão

A francesa Accor tem chamado atenção pela quantidade de hotéis espalhados pelo Rio Grande do Sul, em especial da bandeira ibis, caracterizada como "categoria econômica de qualidade". Também faz uma escolha de cidades nem sempre óbvia. Há poucos meses, abriu uma unidade em Guaíba. Nesta sexta-feira (11), o mais recente será aberto em Igrejinha, em parceria com a Atrio, que investiu R$ 15 milhões para entregar o equipamento com 110 quartos no centro de comércio e serviços Alles Blau.

Franck Pruvost, vice-presidente sênior de operações das marcas ibis, ibis Styles e ibis budget da AccorHotels América do Sul, explicou à coluna que a expansão no país começou há 15 anos pelas capitais e cidades maiores, mas a criação de um modelo de franquias permitiu chegar até cidades menores. O fato de Igrejinha ficar no caminho de Gramado contribuiu para a escolha. E Pruvost fez questão de observar que, embora o ibis seja conhecido por ter um padrão, esse projeto é bastante customizado – tem lareira e fachada que lembra o enxaimel, típico de regiões de colonização alemã:

– A gente quebrou o padrão. Sabemos que o sul do Brasil em geral e o Rio Grande do Sul é uma região rica, em que a nossa presença tem de ser muito forte.

Embora evite detalhar novos projetos no Estado, o executivo dá uma pista: diz que Porto Alegre já comporta mais hotéis de alto padrão.



