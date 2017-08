GM retoma produção em Gravataí

Um turno paralisado

A fábrica da GM em Gravataí voltou a produzir veículos na tarde desta terça-feira (9). Na segunda, a empresa comunicou que iria paralisar as atividades em função da greve dos caminhoneiros. Com a diminuição dos protestos e a liberação da BR-392, no sul do Estado, a operação foi retomada. Com a normalização do transporte, também foi restabelecido o fornecimento de peças e partes, que estava em atraso por causa do bloqueio das rodovias.

Marta Sfredo