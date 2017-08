Presidente da Gerdau aponta "sinais de retomada" na economia 

Virada no balanço

No segundo trimestre, a Gerdau conseguiu reverter o prejuízo de R$ 34 milhões, conforme dados ajustados, registrado no primeiro trimestre e alcançou lucro líquido, também ajustado, de R$ 147 milhões. Na teleconferência de apresentação dos resultados, realizada na manhã desta quarta-feira (9) o presidente da empresa, André Johannpeter, atribuiu a melhora no resultado ao aumento da geração de caixa, medida pelo indicador chamado Ebitda (da sigla em inglês earnings before interest, taxes, depreciation and amortization).

O ajuste no resultado do trimestre de abril a junho se deve ao desencaixe do valor relativo à operação na Colômbia, que passou a ser empresa de controle compartilhado a partir de junho. A Gerdau vendeu 50% de participação na Gerdau Diaco para Putney Capital Management.

As vendas para o mercado interno recuaram 13% em relação a igual período do ano anterior e ficaram estáveis em relação ao intervalo entre janeiro e março. As exportações a partir do Brasil caíram 18% em relação ao segundo trimestre de 2016, mas cresceram 24% frente ao primeiro trimestre deste ano.

Leia mais

Depois de ambiente Google, Gerdau inaugura polo robótico

Gerdau anuncia venda de fatia na Colômbia e prejuízo até março

Quatro filmes sobre empresas consideradas inovadoras

Empresas do setor de construção lançam programa de aceleração de startups



A melhora no desempenho, segundo Johannpeter, está relacionada à melhoria do cenário para os negócios da empresa entre o primeiro e o segundo trimestre. O empresário identifica "algum retomada" no Brasil, como o crescimento pequeno da indústria, sinais de que a pior situação de desemprego deve ficar para trás. Também ajudou uma redução nas despesas de 27%.

– Existem alguns sinais de que começa uma retomada, e existe perspectivas de que o crescimento pode voltar a partir de 2018 para o Brasil – afirmou o empresário, que costuma ser bastante cauteloso ao comentar perspectivas do cenário.

Johannpeter confirmou a previsão de investimentos de R$ 1,3 bilhão para este ano. A empresa passa por um processo de desinvestimentos, uma forma de reagir à crise que afetou os resultados da empresa, que incluiu a venda de metade da operação da Colômbia.

Leia outras informações na coluna de Marta Sfredo