Rombo do rombo desgasta Planalto

Cenário de incerteza

Depois de uma sexta-feira (11) que terminou coalhada de boatos no mercado financeiro e de reuniões palacianas que avançaram pelo fim de semana, esta segunda (14) é o dia previsto para o anúncio definitivo do "rombo do rombo" – quanto o governo vai entregar a previsão de déficit adicional em 2017. São os sinais da tensão, tanto em Brasília quanto nas áreas mais afetadas pela decisão, como o mercado financeiro e o setor empresarial.

Depois do fechamento das negociações regulares, na sexta-feira, os mercados futuros de câmbio e juro deram um pinote. O dólar alcançou, nesse tipo de contrato – diferente do comercial e do turismo – R$ 3,23. O problema não foi o tamanho da alta, ao redor de 1,5%, mas o fato de ter ocorrido em poucos minutos.

Reações assim tão extremadas costumam ser associadas a períodos de nervosismo, quando os investidores buscam se proteger diante de cenários incertos ou ameaçadores. Além da escalada de inquietação sobre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, há dois fatores de risco internos associados à mudança da meta fiscal.

Embora o foco maior seja neste ano, o governo pode anunciar um buraco adicional do orçamento de 2018. A informação que trouxe mais dúvidas sobre o tamanho do contra-ajuste foi sobre o atraso, no Senado, no relatório da proposta de criação da TLP, a nova taxa de juro do BNDES. A substituição da TJLP, nas contas da equipe econômica, representaria redução de R$ 74 bilhões em despesas.

Se era difícil de entregar déficit limitado a R$ 129 bilhões no próximo ano, a hipótese de não haver esse corte acentuou as diferenças entre o núcleo político e a equipe econômica do Planalto. O primeiro está sob pressão dos empresários, que não deglutem a troca da taxa do BNDES. A segunda dá sinais de que não quer calibrar expectativas políticas ao ajuste. Some-se a gafe do presidente Michel Temer em falar de retomar o grau de investimento "logo, logo" na sexta-feira, às vésperas de um provável rebaixamento da nota de crédito do Brasil (que deve se seguir ao anúncio do novo déficit), o desgaste do Planalto se aprofunda na medida da escavação do buraco no orçamento.

