Sob tensão entre EUA e Coreia do Norte, três filmes sobre conflitos

Se no Brasil rombos e impostos inquietaram contribuintes e investidores, no mundo a fonte de tensão foi a descoberta de que a Coreia do Norte não é tão inofensiva em poderio nuclear quanto se acreditava. A escalada de provocações entre Donald Trump e Kim Jong-un deixou muita gente arrepiada, especialmente por lembrar, embora ainda com certa distância, do episódio dos mísseis russos dos anos 60.



Treze dias que Abalaram o Mundo (2000)

É uma situação bastante similar à que hoje opõe Estados Unidos e Coreia do Norte, só que, no papel de antagonista do governo americano está o regime castrista de Cuba. É uma reconstrução do episódio histórico de 1962, até agora o mais próximo que o mundo chegou de uma guerra nuclear.

Minha Nova Vida (2013)

Um dos mais recentes filmes sobre uma eventual Terceira Guerra Mundial. O foco está na consequência do conflito sobre a vida de pessoas comuns, não nos motivos que levaram à situação. Mas o elemento mais forte para justificar os combates é o terrorismo crescente.

Expresso do Amanhã (2013)

Também um dos mais recentes sobre um tema apocalíptico recorrente: uma catástrofe climática provocada pelo aquecimento global no qual Donald Trump não acredita. E como se fosse pouco, os poucos sobreviventes ainda enfrentam uma revolução dentro de uma máquina, abrigo do que restou da humanidade.

