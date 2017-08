Vídeo: depois do Centro, Lebes se prepara para abrir loja na Restinga 

Investimento com cautela

Depois de dar alento ao centro de Porto Alegre, as lojas Lebes olham para um ponto mais longínquo da Capital. No horizonte do presidente da rede, Otelmo Drebes, para 2018, há unidade na Restinga. O plano está vão avançado que já prevê a contratação de gerente, morador (a) da região.

O plano de investimentos, embora siga animado, vai precisar de um tempo para absorver o esforço de reformar o prédio da antiga Guaspary em tempo recorde – quatro meses. O empresário admite que o orçamento "passou um pouquinho" dos R$ 8 milhões previstos, mas se diz surpreso com a repercussão em torno da restauração do prédio e do ponto comercial no Centro Histórico.

Antes de avançar para a Restinga, a Lebes vai aplicar cerca de R$ 5 milhões na reforma de duas dezenas de pontos de venda no Interior. A operação do Centro Histórico abriu 60 vagas na empresa que não fez cortes durante a crise. E agora, melhorou?

– Pouco. Só vai melhorar mesmo quando houver melhora significativa no desemprego – responde Otelmo.

Além dos três andares de mix variado – de moda íntima a estofados –, o prédio ainda tem espaço livre para outras operações no sexto andar. Abriga o café Vivo La Basque, com vista para o coração da cidade, no sétimo, e o restaurante Girassol, no quarto. O operador Edilson Steffani, que responde por Equilibrium e Solare, entre outros, manteve serviço no local por 17 anos. A intenção é servir até 600 refeições diárias a partir desta quarta-feira (9), com feijoada aos sábados.

