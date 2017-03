Edição definitiva

Coluna

Tenho uma estante de livros machucados na minha biblioteca, volumes que sofreram as avarias do tempo e de leitores estabanados, com lombadas destruídas, folhas amassadas, riscadas e amareladas. São sobreviventes mutilados de batalhas pretéritas, que recolhi a esmo em sebos, balaios da Feira e até mesmo nas pilhas empoeiradas do Mensageiro da Caridade, que é para onde vão os despejados das casas e apartamentos funcionais.

Houve uma época em que era chique ter uma biblioteca em casa. Agora (fechem os olhos, bibliófilos!), é um estorvo. Em tempos de computadores, tablets e leitores digitais que acessam milhares de títulos em segundos, quem vai querer ocupar espaço com tanta papelada?

Respondo rápido, para não ser precipitadamente trucidado: eu e vocês, amigos e amigas, que ainda amamos o livro tradicional, o cheiro, o contato com o papel, a segurança de deixar um marcador de páginas segurando o ponto exato da continuação da história enquanto a gente vai trabalhar e já volta.

Voltando ao ponto, juntei muitos daqueles objetos estropiados porque minha mulher, que é bibliotecária, fazia um curso de encadernação artesanal e restauração de livros. Ela recuperou vários exemplares moribundos, mas os enfermos – como também ocorre na vida real – sempre são mais numerosos do que a capacidade da enfermaria de regenerá-los. Alguns ficaram sem conserto. Como não têm firmeza para ficar em pé, tive que empilhá-los como se fossem pastas de documentos.

De vez em quando dou uma olhadinha piedosa para a pilha, consciente de que aquelas obras-avós (se tem obra-prima...) talvez fiquem para sempre como estão, pois não tenho coragem de jogá-las fora nem ânimo para encaminhá-las a uma dessas remanescentes oficinas de restauração que ainda existem nas periferias da cidade. Nesta semana, com uma ponta de remorso, apanhei um dos volumes esfarrapados para folhear com o devido cuidado que as páginas sacrificadas exigem. O acaso me colocou nas mãos uma aparente raridade: Les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire, édition définitive, de 1925.

Meu parco francês mal me permite entender algumas linhas daqueles versos ousados, que chegaram a ser censurados na época em que foram escritos. Mas meu coração sussurra que são ainda mais valiosos assim, impressos nesse papel castigado por mil leituras.