Carlos Gerbase: Milagre

Um amigo falou, há algum tempo, que três contos de minha autoria tinham sido lidos no Sarau Elétrico do bar Ocidente e "fizeram sucesso". O que não chega a ser uma consagração universal. O Ocidente é quase a minha casa, desde o início da década de 1980, e com certeza havia outros amigos na plateia e no pequeno palco. Mesmo assim, fiquei feliz, procurei o livrinho na estante e, de pé, reli os três. Gostei. Tinham algum humor, um certo apelo erótico e estavam escritos com a necessária compactação. Eram bons, pelo menos no meu tradicional estilo de julgamento, que lembra o de Márcia de Windsor no Programa Flávio Cavalcanti. Sentei e li o resto em pouco mais de uma hora. São apenas 126 páginas. O livrinho voltou à estante e a vida continuou.



Mas alguma coisa tinha mudado. Eu passei o resto do dia pensando: quem escreveu aqueles contos? Não fui eu, com certeza, aqui no início de 2017. Foi outro cara. Um cara que sentou na frente de uma máquina de escrever (alguns são bem antigos), ou de um computador (provavelmente um PC-486), e mandou ver. Melhor: mandou (a si mesmo) escrever. E o cara – esse pau-mandado – obedeceu. Por quê? Não havia qualquer sentido em escrever. Aquele cara, de quem tenho vaga lembrança, escreveu sem propósito algum. Foi uma inutilidade, um tempo perdido, um impulso. Foi um gesto sem pé nem cabeça. Foi um milagre. E agora, tanto tempo depois, o milagre é reencenado no bar Ocidente, e eu não estava lá para presenciá-lo. Terei que continuar crendo sem ver, o que me faz – e esse não é um consolo suficiente – ser melhor que São Tomé.

A literatura é isso. Claro, às vezes é mais do que isso. João Giberto Noll diz que literatura é salvação. Para Harold Bloom, é fonte da sabedoria. Para Michel Houllebecq, é o que sobrou, já que a filosofia nada mais tem a dizer. Para mim, é um milagre que permitiu um reencontro, mesmo que fugaz, com alguém que, no meio de inúmeros palavrões, personagens mal esboçados e piadas que (só) funcionam no Ocidente, afirma: ¿Sim, eu existi. Não te esquece de mim. Eu era assim¿. E agora só resta repetir a clássica indagação do psico-analista Paulo Sérgio Guedes: será que, em vez de inutilmente tentar ser melhor do que eu era, consegui ser melhor o que eu era?