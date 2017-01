Pedro Gonzaga: Fantasias 

Coluna

Comecemos assim: eu confesso uma fantasia que mantenho sobre mim, você reflete sobre uma das que guarda aí dentro. Mas pense numa que já não está funcionando. O momento é propício. E não creia nos cínicos de vésperas, os que reclamam dos votos de ano-novo, aplicando a lenga-lenga de que é só mais uma data – eis a fantasia deles –, como se não soubéssemos nós também que todas as coisas acontecem uma única e irrepetível vez. Então deixem-nos acreditar nas retomadas, nas correções, nas reformas possíveis. Ou que talvez sigamos os mesmos apesar de nossos esforços, de nossa consciência de que deveríamos ou poderíamos mudar.



Leia mais:

Pedro Gonzaga: Indicações

Pedro Gonzaga: Um problema de barba



Mas eu ia confessar uma fantasia, e a isso voltamos, uma fantasia que me começa a não servir, repetida sempre nesses inícios de ano, cada vez mais esgarçada, mais difícil de ser mantida: a de ser um escritor implacável, avesso ao sentimentalismo de bebês fofuxos vestidos de branco, aos espumantes das animações compartilhadas, à pieguice das letras coloridas dos aplicativos desejando um fantástico Révellion. Há muito tento me apegar à ideia de ser um escritor espartano, que, por contiguidade, me emprestaria seus predicados. Mas o que fazer quando nas redes sociais aparecem tantas fotos de gente feliz reunida, como também eu nos cliques? O que fazer quando toca Amanhã, do Guilherme Arantes, ou o "Adeus ano velho"? Pode o escritor fleumático, o poeta refinado, cantar junto? E quando alguém chora ao comer uma saborosa lentilha, talvez por ter vencido um ano como 2016, deve o escritor rejeitar a cena? E se tiver sido eu o autor das lágrimas? Por isso, para a passagem do ano que vem, tentarei me ausentar de todas essas celebrações. Quem sabe numa choupana longe das gentes a fantasia ainda funcione. Ou num mosteiro para escritores austeros.

Pois é. Nesses primeiros dias de janeiro, me parece bem mais simples trocar de fantasia e aceitar que eu não sou o escritor, e que nem o escritor talvez seja o escritor que eu imagino.Por um 2017 de fantasias novas, para mim e para você.Leia outras colunas em zhora.co/pgonzaga