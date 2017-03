As preocupações do Grêmio para o confronto contra o líder Novo Hamburgo

Wianey Carlet

Dirigentes, comissão técnica e jogadores do Grêmio devem passar a noite em claro preocupados com o jogo da noite desta quarta-feira, afinal de contas, enfrentam o poderoso líder do campeonato em sua casa. Nem poderia ser diferente. Depois de empatar na Arena com o VEC, o Grêmio enfrentará o time de melhor campanha, disparado, desta etapa inicial do campeonato.



Imagina-se que Renato Portaluppi tenha preparado surpresas para surpreender o Noia, aproveitando-se dos portões hermeticamente fechados do CT Luiz Carvalho. E para dormir algumas horas, Rivotril para todo o mundo.

Mistérios azuis

Como um cometa, Lucas Barrios apareceu desde o início de um jogo e imediatamente sumiu. Restaram dois mistérios: quem substituirá Barrios e Bolaños, que vinha substituindo Douglas?

Se Renato quiser simplificar, escala Lincoln na função de Douglas (La Gata ainda não tem forma física ideal) e manda Luan flutuar como vinha fazendo há quase um século.

