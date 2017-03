Fronteira gaúcha pode receber dois jogaços de Libertadores em abril

Diogo Olivier

Estádio Atílio Paiva, em Rivera, município uruguaio que faz divisa com Santana do Livramento, no Brasil, sediaria os jogos

Estádio Atílio Paiva, em Rivera, município uruguaio que faz divisa com Santana do Livramento, no Brasil, sediaria os jogos Foto: Daniel Badra/Especial/Banco de Dados

No mês de abril, o estádio Atílio Paiva, em Rivera, no lado uruguaio da fronteira com o Brasil via Santana do Livramento, poderá sediar grandes jogos de Libertadores.

Seriam dois jogaços, vamos combinar.

Um deles, Peñarol e Palmeiras, pelo Grupo 5.

O outro, Nacional x Chapecoense, pelo Grupo 7.

Os grandes do Uruguai estariam dispostos a jogar na fronteira pela expectativa de estádio lotado, além de cotas gordas.

Um empresário graúdo de Livramento está negociando com os clubes.

O Atílio Paiva tem capacidade para 30 mil pessoas.

Seria bacana, pois movimentaria demais a região da fronteira gaúcha.