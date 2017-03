Grêmio não vai deixar barato ida de promessa da base para o Barcelona

Diogo Olivier

O Grêmio não vai deixar barato o que considera aliciamento, por parte do Barcelona, do menino Emanuel Ferreira, o Manu, 10 anos.

Joia da base descoberta no Maranhão, ele só pode assinar o primeiro contrato aos 16 anos.

O seu pai, funcionário tricolor que trabalhava na área de segurança do Olímpico, avisou que havia recebido convite para conhecer Barcelona e sumiu.

– É só juntar os fios – resume diretor jurídico do Grêmio, Nestor Hein.



O Barça negou nesta quarta-feira que vá abrigar o garoto ou estabelecer qualquer tipo de vínculo, mas as fotos de Manu com Messi e Suárez em La Masia supõem o contrário. Matéria do jornal AS, da Espanha, afirma que ele fez "um ou dois treinos".

Nestor Hein pretende, no mínimo, fazer a Fifa aplicar sanções aos catalães.

Que seriam duras pela reincidência: o Barcelona ficou proibido de contratar por um ano, entre 2014 e 2015, por essa prática.