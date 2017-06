Cíntia Moscovich: A joia da BBC

Coluna

Quando, na semana retrasada, falei sobre Grace and Frankie, série da Netflix, não pensei que tanta gente pudesse fazer comentários tão diferentes uns dos outros. Houve os que, já tendo assistido à série, viraram fãs de carteirinha. Houve os que, perdidos entre dezenas de ofertas, me agradecessem pela indicação. E, mais problemático, houve aqueles que me procuraram porque, querendo desfrutar de bom divertimento a preço irrisório, não tinham nem ideia de como acessar a Netflix via computador ou televisão – esses a quem indiquei chamar um guru informático.

Seguindo a linha de indicações da Netflix, aqui vai outra, e preciosa. Call the Midwife, (Chame a Parteira), é uma produção da BBC londrina (em 2015, o escritor Marcelo Carneiro da Cunha afirmou que CTM é uma pérola da BBC. A crítica internacional é unânime em dizer que a série é a joia da BBC). Com nove temporadas, o enredo inicial se baseia na jovem Jenny Lee, recém-formada parteira e enfermeira, e que vai trabalhar na Nonnatus House, um convento de uma ordem anglicana e que auxilia a população carente de Poplar, distrito paupérrimo do East End de Londres no final dos anos 1950. Integrando o recém-criado Serviço Nacional de Saúde, parteiras e freiras atendem cerca de 100 nascimentos por mês – são os baby boomers chegando ao mundo.

Com uma reconstituição de época muito cuidadosa – as parteiras atendem partos em casa e a parafernália hospitalar é um tosco amontoado de ferros e borrachas, as cenas são vívidas e emocionantes. Há todo o tipo de complicações, desde bebês que estão mal posicionados até mães que têm sífilis. Mas não só: na série, são abordados temas como o alcoolismo, a imigração pós-guerra, o homossexualismo, o incesto, e a própria condição feminina – e é absolutamente subversiva ao conceder todo o poder decisório à mulher.

Com locução na voz grave e doce de Vanessa Redgrave, trilha sonora de chorar de linda, Call the Midwife é daquelas coisas que não se pode perder, e não só pelos nenês nascendo. Mas pelo alento de ver que há profissionais da área da saúde que prezam, mesmo, a vida.