Julia Dantas: o humanismo seletivo desqualifica algumas lutas enquanto justifica a postura de não mover uma palha para mudar as coisas

Caderno DOC

Desde que as panelas silenciaram, vamos submergindo num Brasil que cada vez mais escancara suas contradições. Vivemos no país que afastou Dilma mas que mantém Temer; o país que tem a bancada da Bíblia ao lado da bancada da bala; que atende transexuais pelo SUS, mas os assassina nas ruas; que vende o Carnaval da diversidade, mas aniquila negros e índios; que foi povoado por imigrantes que atravessaram um oceano e hoje desejam mandar embora os haitianos que buscam trabalho.

A crise política não abala só a democracia; vai roendo também os poucos trapos que ainda tínhamos do humanismo. Por exemplo, aqueles que se posicionam contra as políticas afirmativas para a população negra "porque somos todos humanos" costumam ser os primeiros a defender os direitos humanos apenas para humanos direitos. Somos gente quando convém. Sempre me impressiona essa espécie de humanismo seletivo que serve para desqualificar algumas lutas enquanto justifica a aparentemente natural, mas muito calculada postura de não mover uma palha para mudar as coisas.

Não pretendo aqui fazer uma crítica generalizada às contradições. Sou tão incoerente quanto o próximo, e é isso que nos permite sobreviver num mundo que jamais será igualitário nem justo. Se conseguimos estar cientes da miséria nas ruas e mesmo assim ter boas noites de sono é graças a alguma dose de incoerência interna. Sem ela, todos aqueles que consideramos boas pessoas infartariam por estresse ou indignação.

É preciso direcionar nossas revoltas. Posso viver com um vizinho que deseja encher Porto Alegre de arranha-céus enquanto adora passar as férias em cidadezinhas europeias onde não circulam carros. No elevador, podemos concordar sobre a importância do planejamento urbano e da proteção aos animais. Em seguida, cada um na sua casa, ele vai folhear panfletos dos próximos espigões num bairro residencial e eu vou fritar um bife nada vegano. Não significa que ele queria destruir a cidade, nem que eu defenda a tortura de animais. Apenas que damos um jeito de viver com nossas crenças e desejos conflitantes. E damos um jeito de viver em harmonia no mesmo lugar. Brabo é lidar com a incoerência dos projetos políticos, com o MBL em cargos públicos, com uma comparação entre Marchezan e Caetano, com um Estado falido que gasta milhões em propaganda. Não há papo de elevador que pacifique.

Para enfrentar as contradições – as minhas, as políticas e as dos vizinhos – tenho me voltado à literatura, esse terreno fértil de ambivalências. Como escreveu Orhan Pamuk, "a arte do romance conta com nossa capacidade de acreditar ao mesmo tempo em estados contraditórios". Podemos nos identificar com um vilão carismático e com sua vítima. Mas, sobretudo, aprendemos a ver beleza no que machuca e podemos arrancar um fio de esperança que se desprende dessas vidas mal tecidas da ficção. Não é um jeito de chegar à coerência, mas é um jeito de estar no mundo.

Leia mais de Júlia Dantas