A nova Sala Sinfônica da Ospa: pilares esquecidos no meio do mato

História sem fim

Embora a Ospa agora tenha seu próprio espaço para ensaiar — o auditório do Centro Administrativo foi cedido à orquestra pelo governo do Estado, conforme a coluna adiantou na segunda-feira —, ainda falta à sinfônica seu próprio espaço para se apresentar. A situação da nova sala de concertos é desanimadora.

As obras, que começaram em 2012, seguem abandonadas no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, onde só se vê os alicerces do prédio em meio ao mato. O contrato com a empresa que venceu a licitação foi rescindido após uma batalha judicial que já dura dois anos.

No ano passado, a segunda colocada no processo licitatório aceitou refazer a única parte da obra que já está pronta — os pilares instalados, segundo uma perícia, estão em desacordo com o restante do projeto. O Estado está liberado pela Justiça para retomar a obra, mas, na atual situação financeira, não há prazo para o trabalho recomeçar.

Desde sua fundação, em 1950, a Ospa nunca teve uma sede própria. Em 2008, a prefeitura de Porto Alegre cedeu o terreno para a construção da Sala Sinfônica, um projeto que inclui local para concertos, museu, salas de ensaios, escola de música e sede administrativa. Aos poucos, a obra juntou-se ao Cais do Porto e ao metrô como projetos que nunca saem do papel.

Pelo menos local para ensaiar a Ospa agora tem. A partir do próximo dia 7, os músicos se instalam no antigo auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari — que, após uma reforma, foi cedido à orquestra por um período de 20 anos.

Depois de 2008, quando deixou o Teatro da Ospa, que era alugado, a orquestra peregrinou ensaiando por espaços emprestados, como o armazém A3 do Cais do Porto, uma sala do Palácio Piratini, o salão paroquial da Igreja São Pedro e, por último, a Sala Elis Regina, na Usina do Gasômetro.