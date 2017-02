Comerciantes pressionam vereadores: querem bicicletários no lugar de vagas para carros

Veta o Veto, Vereador

Depois que o prefeito Marchezan vetou a instalação de bicicletários no lugar de vagas para automóveis, um grupo de comerciantes engajou-se na campanha Veta o Veto, Vereador. Dez donos de bares, lojas e restaurantes — a maioria do Bom Fim e da Cidade Baixa — pressionam a Câmara Municipal para derrubar o veto do prefeito, que deve ser apreciado pelo plenário nas próxima semanas.

No projeto vetado, do vereador Marcelo Sgarbossa (PT), os comerciantes poderiam instalar bicicletários na rua, em frente aos estabelecimentos. A legislação atual libera os equipamentos apenas em calçadas, desde que restem dois metros livres para a circulação de pedestres. Conforme os defensores do projeto, poucas calçadas da cidade dispõem de tanto espaço — por isso, faltam locais para estacionar bicicletas.

Mais de Paulo Germano sobre Porto Alegre:

A Ospa, enfim, ganha seu próprio espaço para ensaiar

Lei que proíbe carrinhos de catadores entra em vigor em duas semanas

Vereador quer obrigar times a estamparem "adotem animais" em suas camisas



Aprovado pela Câmara no fim do ano passado, o projeto foi barrado por Marchezan em janeiro, sob a alegação de que "há necessidade de regulamentação sobre em quais tipos de vias públicas serão permitidos esses elementos". O veto também apontou que "a autorização de paraciclos e bicicletários em vias onde é proibido o estacionamento de veículos pode acarretar grandes conflitos e transtornos à mobilidade urbana".

São argumentos que até fazem sentido, mas parecem ignorar uma emenda que já havia sido aprovada junto com o projeto de Sgarbossa: a EPTC precisaria autorizar a instalação dos bicicletários sempre que um comerciante tivesse interesse.