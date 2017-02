Por que Daiana se prostitui e por que Stephanie preferiu virar gari

A cara da rua





Foto: Arte ZH / Agência RBS

Quando encontrei a garota de programa Daiana de Oliveira, na Avenida Farrapos, minha ideia era expor aos leitores como é a vida de uma mulher de 33 anos que optou por ganhar dinheiro fazendo sexo. Ela já fez outras coisas, já trabalhou em lojas e restaurantes, mas acha que "o dinheiro compensa" o incômodo de se deitar com até sete homens em uma tarde.

— Eu ganho bem, não posso negar.

No mesmo dia, ao avistar um grupo de garis na Avenida Loureiro da Silva, entrevistei Stephanie do Nascimento, que, por coincidência, já havia sido garota de programa. Só que ela preferiu abandonar a antiga profissão para varrer as ruas.

— Eu ganhava bem melhor, mas aquela energia era horrível, tinha gente do pior tipo perto de mim.

Desde que assumi uma coluna diária sobre Porto Alegre, venho tentando dar voz a pessoas que a cidade não vê — ou até vê, mas sem grande interesse em compreendê-las. Todo dia, na versão impressa de ZH, a seção "A cara da rua" expõe depoimentos de personagens da Capital, e muita gente reclama de se sentir excluída.

Daiana, por exemplo, diz que sua vida se resume àquela região, no entorno da Farrapos. Stephanie deixou de se prostituir para assumir outra profissão que a sociedade valoriza pouco. Nas ruas da cidade, são só gente comum ganhando a vida.